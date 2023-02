Le hold-up du HC Ajoie

Ambri n’est pas loin d’être l’adversaire idéal du HC Ajoie cet hiver. Pour la 3e fois de la saison en 4 duels, la troupe jurassienne a pris le meilleur sur son opposant léventin vendredi soir. Elle a gagné 4-3 après prolongation au Tessin dans le championnat de National League de hockey sur glace. Toujours contraint de n’évoluer qu’avec 5 étrangers (Leduc et Bakos blessés), le HCA fête son 2e succès de la semaine avant de recevoir Lausanne samedi soir à Porrentruy (en direct sur RFJ dès 19h30). Pourtant, il a été dominé plus souvent qu’à son tour sur la glace de la Gottardo Arena.





Le geste de classe de Thibault Frossard

Les protégés de Julien Vauclair ont affiché un moral à toute épreuve. Ils ont répondu aux multiples vagues léventines du début de match par un froid réalisme. Ambri a multiplié les offensives, mais Ajoie a marqué. Et même deux fois par Guillaume Asselin (12e) et Thibault Frossard (20e). Grâce à un Tim Wolf héroïque dans sa cage, le HC Ajoie n’a craqué qu’à 7 dixièmes de la 2e sirène. Il a même immédiatement repris deux longueurs d’avance grâce au 2e but en 2 matches de Ian Derungs à la 42e. A 3-1, on se disait alors que le plus dur était fait pour les « jaune et noir ». Mais comme le dit Thibault Frossard, « on sait qu’un match n’est jamais fini ici avec l’ambiance et les supporters qui poussent ». Les locaux ont répliqué en l’espace de 2’03’’ pour égaliser à la 48e. « C’est sûr que ça fait un coup au moral de voir l’adversaire revenir de 3-1 à 3-3 mais on a su tenir jusqu’à la fin », poursuit l’attaquant jurassien. Mieux encore, le numéro 12 a sorti un geste de grande classe en prolongation pour se défaire de Spacek, tromper le portier Conz, signer un doublé et offrir la victoire à ses couleurs. Un vrai hold-up, même si l’un des héros du soir ne partage pas notre point de vue. « C’est sûr qu’Ambri a eu des occasions, mais on en a eu aussi beaucoup qu’on n’a pas concrétisées », dit-il. On se mettra d’accord sur sa conclusion : « Il faut retenir la victoire sur ce match ». /msc