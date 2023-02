Ajoie en blanc à domicile pour la bonne cause

La journée mondiale contre le cancer s’invite sur la glace de Porrentruy. Le HC Ajoie va troquer son habituel chandail noir ce samedi pour recevoir Lausanne dans le championnat de National League (en direct sur RFJ dès 19h30). Il défiera la formation vaudoise avec un maillot blanc pour soutenir la ligue jurassienne contre le cancer et l’AJAFEC, l’association jurassienne d’aide aux familles d’enfants atteints de cancer. Le logo des deux associations figureront sur le tricot jurassien. Ces maillots spéciaux seront ensuite vendus aux enchères et les bénéfices reversés aux deux associations. « On souhaite rendre visible nos activités », explique Stéphanie Pouilly. À l’origine de ce projet, cette infirmière en oncologie a misé sur le HC Ajoie pour son côté populaire et rassembleur.