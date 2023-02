Bastien Pouilly sur le flanc

Coup dur pour le HC Ajoie. Bastien Pouilly a rejoint l’infirmerie du club jurassien de National League de hockey sur glace. Victime d’une fracture au pied, le défenseur ne jouera plus pendant plusieurs semaines, selon l’entraîneur du HCA Julien Vauclair. Avec les absences actées de Kevin Fey (dos) et Jérôme Leduc (commotion), la défense ajoulote est ainsi décimée. Du côté de l’attaque, Martin Bakos et Kevin Bozon sont eux aussi toujours à l’arrêt. Ajoie reçoit Langnau ce vendredi à Porrentruy. /rch