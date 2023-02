Héroïque, le HCA ramène deux points de Berne

Quel coeur, quelle détermination ! Devant un public jurassien en nombre et en délire à Berne, le HC Ajoie a battu les Ours 3-2 après prolongation dans le championnat de National League. Pourtant, les Jurassiens avaient vu les Bernois revenir à 2-2 à 30 secondes du terme du temps réglementaire. Mais rien ne pouvait submerger ce HCA uni et volontaire. :/mle