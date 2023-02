Le HC Ajoie défiera Langnau

Ambri met un terme au suspense dans le bas du classement de National League. Les Léventins sont allés battre Davos 3-2 ce mardi. En plus de rester dans la course aux pré-play-off, les hockeyeurs tessinois condamnent Langnau à jouer les play-out face au HC Ajoie. À deux matches de la fin de la saison régulière, Ambri possède six points d’avance sur la troupe bernoise et a l’avantage dans les confrontations directes. Le HCA sait donc désormais à quoi s’en tenir.





Avantage Ajoie en saison régulière

C’est l’affiche qui prenait de plus en plus d’ampleur ces dernières semaines. Langnau est sur une pente descendante depuis un mois. Le club bernois n’a fêté que 2 petites victoires au cours des 10 derniers matches. Il a, en plus, perdu son meilleur compteur Marc Michaelis sur blessure mi-février. Victime d’une thrombose au bras droit, l’attaquant allemand s’est fait opérer et ne jouera plus cet hiver. Le HC Ajoie aura une belle carte à jouer face aux Emmentalois pour assurer sa place en National League sans devoir batailler dans un barrage face au champion de Swiss League. Forts de 5 succès au cours des 7 derniers matches, les Jurassiens accumulent de la confiance et sont focalisés sur ces play-out depuis plusieurs semaines. Ils ont aussi pris l’ascendant sur Langnau en saison régulière avec 3 victoires en 4 duels.

Les play-out entre Ajoie et Langnau commenceront le mardi 14 mars sur la glace bernoise. D’ici-là, le HCA va boucler sa saison régulière en accueillant Fribourg jeudi et en se rendant à Genève samedi, deux parties à suivre sur RFJ en direct dès 19h30. /msc