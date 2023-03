La source d’idées externe du HC Ajoie

L’avenir du HC Ajoie en National League ne passe pas que par la glace. S’il devra assurer son maintien sportif dès le 14 mars en play-out face à Langnau, le club « jaune et noir » se démène en coulisse pour pérenniser sa présence au sein de l’élite du hockey suisse. Le comité directeur s’est notamment adjoint les services d’un comité stratégique depuis le début de la saison. Une dizaine de personnalités du monde économique jurassien se réunissent ainsi deux fois par mois. Elles apportent de nouvelles idées et tentent de dynamiser divers secteurs du club. « Nous n’agissons pas dans le décisionnel, mais nous sommes une force de réflexion, souffle Pascal Meyer, l’un des membres de ce comité stratégique. L’idée est vraiment de collaborer et de pouvoir utiliser notre réseau et notre expérience ».