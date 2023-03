Le 50e rugissement de la Vouivre

Le HC Ajoie sévit depuis 50 ans dans les patinoires du pays. Le club fête ce vendredi son demi-siècle d’existence. Il a vu le jour le 10 mars 1973. Ce jour-là, « les membres du HC Vendlincourt acceptent que leur club prenne le nom de HC Ajoie et ait son siège à Porrentruy », relate Hervé de Weck, membre fondateur et ancien président, sur le site des « jaune et noir ». Cette nouvelle appellation est intimement liée à la création d’une patinoire dans le chef-lieu ajoulot. « Ce n’était pas possible autrement. C’est grâce à la patinoire que le HC Ajoie a vécu tout ce qu’il a vécu jusqu’à maintenant. Ça a été l’outil qu’il fallait pour travailler », détaille Nénès Aubry. Membre du groupe d’étude, 1er entraîneur et joueur du HCA, il œuvre aujourd’hui encore au sein de l’école de hockey. Le citoyen de Vendlincourt se souvient d’un « engouement extraordinaire déjà à ce moment-là » même s’il a fallu convaincre d’anciens joueurs du HCV. « Ils étaient un peu réticents à l’idée de changer de nom. Il y avait la crainte de ne plus trop s’identifier à leur club », lâche Nénès Aubry.