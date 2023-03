Pas plus de 160 supporters adverses à Ajoie comme à Chaux-de-Fonds

Supporters ajoulots et chaux-de-fonniers devront se déplacer en effectif limité lors des barrages de promotion/relégation en National League de hockey sur glace qui débutent jeudi. D’entente entre le HC Ajoie et le HC La Chaux-de-Fonds, le parcage visiteurs à Porrentruy sera limité à 160 places afin que les deux clubs proposent le même nombre de places aux supporters adverses. « Notre secteur visiteurs est un peu plus grand que celui de La Chaux-de-Fonds qui a une capacité de 160 personnes. On a donc décidé d’adopter le même nombre à la Raiffeisen Arena par souci d’équité », explique le directeur administratif du HCA, Kimmo Bellmann, alors que la patinoire ajoulote est capable d’accueillir en temps normal entre 250 et 300 supporters adverses. Les 160 places à l’extérieur pour les supporters du HCA ont par ailleurs été réparties à parts égales entre « Les Partisans », fan’s club officiel, et le groupe d’ultras des « Enraigi ».