Le HC Ajoie doit « lâcher les chevaux »

Des retrouvailles pour un enjeu crucial. Le HC Ajoie va en découdre avec La Chaux-de-Fonds dès ce jeudi soir dans le barrage de promotion/relégation National League/Swiss League. Le 1er acte se joue à 20h à Porrentruy (en direct sur RFJ dès 19h45 avec Michael Chételat). « On a tous envie de commencer cette série », lâche Julien Vauclair. L’entraîneur des Vouivres assure que la déception de la défaite en play-out face à Langnau est digérée dans les rangs « jaune et noir ».





Moins d’étrangers côté ajoulot…

Le HCA est contraint de remporter ce barrage s’il entend conserver sa place en National League. « Il faut être assez fort mentalement pour ne pas penser au danger de relégation. L’important est vraiment qu’on arrive à jouer notre jeu », poursuit Julien Vauclair. L’ancien défenseur veut voir une équipe « qui a confiance en elle » et qui prend des initiatives dans cette série. « Il faut qu’on lâche les chevaux », lance-t-il. Face à un adversaire qu’il n’a plus affronté depuis plus de deux ans (dernier duel le 3 mars 2021), Ajoie ne pourra aligner que 4 étrangers, contre 6 durant la saison régulière et les play-out. « Il y a le côté positif et le côté négatif. C’est clair que devoir enlever deux de tes tops joueurs dans l’alignement ce n’est pas quelque chose d’évident. D’un autre côté, on a la possibilité de faire des choix qui sont des choix de luxe », détaille le technicien ajoulot.