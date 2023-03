Quatre prolongations au HC Ajoie

Le HC Ajoie apporte du baume au cœur de ses supporters. Au lendemain de ses débuts ratés dans le barrage de promotion/relégation National League/Swiss League, le club annonce vendredi soir la prolongation des contrats de quatre éléments. Le gardien Damiano Ciaccio s’est engagé pour les deux prochaines saisons, tout comme l’ailier Kevin Bozon. Les attaquants Guillaume Asselin et Matteo Romanenghi patineront une saison supplémentaire en National League de hockey sur glace avec les Vouivres. Le centre tessinois possède une option pour un hiver supplémentaire.

Le contingent du HC Ajoie prend, d’un coup, plus d’épaisseur pour la saison prochaine. Les « jaune et noir » comptent désormais 3 gardiens, 8 défenseurs et 11 attaquants sous contrat. Quatre étrangers figurent dans ce contingent avec TJ Brennan, Guillaume Asselin, Philip-Michaël Devos et Jonathan Hazen. /comm-msc