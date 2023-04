HC Ajoie : les dirigeants se veulent confiants

Le comité directeur du HC Ajoie fait bloc derrière son équipe. Les dirigeants du club jurassien de hockey sur glace indiquent ce lundi dans un communiqué qu’ils témoignent toute leur confiance aux joueurs et au staff pour les matches de barrage à venir contre La Chaux-de-Fonds. « L’équipe a le potentiel pour relever la tête et démontrer que sa place est bel et bien en National League », écrit le HCA. Le club appelle par ailleurs à une large mobilisation des abonnés, sponsors et supporters. « Jamais cette aventure n’aurait été possible sans vous. Et c’est avec vous qu’elle se pérennisera », peut-on encore lire.

Quant au groupe, il se met dans sa bulle jusqu’au terme de la série. A l’exception des traditionnelles réactions d’après-match, plus aucune interview ne sera accordée aux médias. Les joueurs et l’encadrement sportif veulent se concentrer sur le jeu avant tout.

Le HCA est mené 2-0 par le HCC dans ce barrage de promotion/relégation au meilleur des sept matches. Le troisième acte est au programme mardi à Porrentruy. /comm-rch