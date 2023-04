Sarah Forster et Cindy Joray visent le bronze au Mondial féminin

Elles vont chausser les patins sur les glaces d’origine du hockey sur glace. Cindy Joray et Sarah Forster vont disputer le championnat du monde féminin au Canada avec l’équipe de Suisse. Les deux Jurassiennes commencent la compétition dans la nuit de mercredi à jeudi contre le pays hôte à Brampton. La Suisse est dans le groupe A avec encore les Etats-Unis, la République tchèque et le Japon. Après trois ans de suite au pied du podium, l’équipe nationale vise cette année la médaille de bronze. Elle est déjà qualifiée pour les quarts de finale.

A 29 ans, Sarah Forster prend part à son 8e Mondial. La défenseuse est la plus capée de la sélection helvétique avec 207 apparitions sous le maillot national. « C’est un rôle particulier dans le vestiaire et sur la glace. Le but est d’occuper une position de meneuse et d’apporter mon expérience partout où il y en a besoin », explique Sarah Forster.