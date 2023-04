Jordane Hauert : « C’est plus fort qu’un orgasme »

Le compteur s’arrête définitivement sur 1'042. 1'042 matches joués avec le HC Ajoie. Jordane Hauert a tiré sa révérence lundi soir à La Chaux-de-Fonds au terme du barrage de promotion/relégation National League/Swiss League remporté par le HCA, son HCA. Le capitaine des « jaune et noir » a mis un terme à sa carrière à la fin d’une ultime rencontre pleine d’émotions et de rebondissements. Mais surtout en ayant assuré le maintien de son club de cœur en National League. « Je ne sais pas comment l’expliquer… c’est plus fort qu’un orgasme. Je n’ai vraiment pas de mots pour décrire mes émotions », s’est exclamé le défenseur au micro de RFJ. Fier de son club et de ses coéquipiers, le numéro 93 souligne « la force de caractère » du HC Ajoie au terme de ce barrage.