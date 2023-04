Patrick Hauert : « Le HC Ajoie est devenu incontournable »

C’est tout un canton qui respire ! Le maintien du HC Ajoie en National League de hockey sur glace a été accueilli lundi soir par un grand « ouf » de soulagement. Sur l’aspect sportif, l’issue positive du barrage de promotion/relégation contre le HC La Chaux-de-Fonds permet aux Jurassiens de continuer à régater avec les meilleures équipes du pays. Mais le maintien, c’est aussi une bouffée d’air pour « l’entreprise HCA ». « On va continuer d’investir dans nos infrastructures et notre mouvement junior, avec des entraîneurs professionnels à peu près à tous les niveaux. Et tout cela ne peut se faire qu’avec une première équipe en National League », explique le président du HC Ajoie Patrick Hauert dans un entretien accordé à RFJ.

Côté sportif, on saura dans les prochains jours si Julien Vauclair portera toujours la double casquette de directeur sportif et d’entraîneur principal. « On n’a pas finalisé ce sujet, car on avait d’autres chats à fouetter jusqu’à maintenant ! », dit Patrick Hauert. On en saura aussi davantage sur la légion étrangère. Devos, Hazen, Asselin et Brennan sont sous contrat. L’avenir de Gauthier, Leduc et Bakos en « jaune et noir » sera discuté cette semaine. Le club va aussi se mettre en quête de renforts suisses, avec l’expérience de l’élite, même si le marché est déjà limité puisque la saison ajoulote s’est terminée tardivement. Quant aux objectifs pour la saison 2023/2024, le président du HCA vise une place dans le top-12. « On va tenter de chercher une place au-dessus de ce couperet des play-out », affirme Patrick Hauert.

Le point complet avec Patrick Hauert à écouter ci-dessous :