Une seule casquette pour Julien Vauclair

« J’aimerais me concentrer sur mon job de directeur sportif ». Julien Vauclair ne cache pas son envie de mettre fin à sa double fonction à la tête du HC Ajoie. L’entraîneur et directeur sportif du club de National League estime que « faire les deux à 100% ce n’est clairement pas possible ». Trois jours après le maintien des Ajoulots dans l’élite du hockey suisse, l’ancien défenseur doit encore « faire des évaluations et discuter avec la direction du club ». Tout porte à croire qu’un nouvel entraîneur sera aux commandes des « jaune et noir » pour lancer leur 3e saison en 1re division. Julien Vauclair évoque même déjà un profil « très communicatif avec les joueurs. C’est très important d’avoir quelqu’un d’ouvert bien avant tout ce qui est système de jeu ».





Avec 7 étrangers

En parallèle du dossier de l’entraîneur, le HC Ajoie avance sur celui de son prochain contingent. Le club veut entamer la saison 2023/2024 avec 7 étrangers. Il en a déjà 4 sous contrat (TJ Brennan, Guillaume Asselin, Philip-Michaël Devos et Jonathan Hazen). Le 5e mercenaire devrait être Frédérik Gauthier. « Si on peut garder un joueur comme ça, on va faire notre possible pour qu’il soit de retour l’année prochaine », avoue Julien Vauclair qui mise, pour l’heure, sur une brigade étrangère composée de 2 défenseurs et 5 attaquants. Jérôme Leduc et Martin Bakos n’en feront plus partie.