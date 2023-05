Anthony Rouiller ne jouera plus au HC Ajoie

C’est fini entre Anthony Rouiller et le HC Ajoie. Le club jurassien a annoncé vendredi après-midi qu’il ne compterait plus sur le défenseur pour le prochain exercice de National League de hockey sur glace. Il est arrivé au HCA en 2020 et a pu fêter la promotion avec les Jurassiens. Sous le chandail ajoulot, Anthony Rouiller a disputé 111 matches pour un total de 33 points National League et Swiss League confondues.

Selon le directeur sportif Julien Vauclair, des discussions sont encore en cours avec les attaquants Frédérik Gauthier, Grégory Sciaroni et Fabio Arnold. /lge