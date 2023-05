L’équipe de Suisse de hockey sur glace peut aborder son quart de finale du Championnat du monde avec confiance. C’est en tout cas l’avis de notre consultant Geoffrey Vauclair. La Nati défie l’Allemagne à 15h20. Notre équipe nationale a terminé première de son groupe après avoir gagné six matches sur sept. Ses forces sont nombreuses, selon Geoffrey Vauclair : « Il y a plus d’expérience que les autres années » dans l’effectif helvétique, souligne-t-il en premier lieu. De plus, d’après lui, l’entraineur Patrick Fischer peut s’appuyer sur deux bons gardiens, sur un jeu de puissance de qualité et sur une bonne balance entre les jeunes et les joueurs plus âgés. Selon l’ancien joueur jurassien, Patrick Fischer gère bien son groupe, lui qui a donné « des rôles à chaque joueur ». Même si les signaux sont au vert, Geoffrey Vauclair rappelle que l’Allemagne a souvent été la bête noire de la Suisse, notamment en l’éliminant du Mondial en 2021. Selon lui, les Allemands disposent d’un jeu physique redoutable et de quelques individualités qui sortent du lot, comme Moritz Seider, le jeune défenseur de Detroit. /mle