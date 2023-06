Le HC Ajoie cherche toujours et n'est pas loin de trouver

Les supporters du HC Ajoie trépignent d’impatience… qui sera le nouvel homme fort du club ajoulot de National League de hockey sur glace ? Quel nom et quel numéro floquer derrière le maillot « jaune et noir » ? Bien que brûlantes, les questions sont aujourd’hui toujours en suspens, à trois mois de la reprise du championnat et alors que la préparation estivale bat son plein. Le directeur sportif du HCA Julien Vauclair a fait le point pour RFJ sur les dossiers qui mènent au futur entraineur et aux nouveaux étrangers.





Trois candidats en lice pour entrainer le HCA

Julien Vauclair ne sait donc toujours pas qui dirigera le navire ajoulot la saison prochaine, mais il ne panique pas pour autant : « On veut prendre notre temps pour trouver la bonne personne », martèle-t-il, soulignant au passage que Berne et Bienne ont aussi passé les dernières semaines à chercher un entraineur. D’ailleurs, le nouvel homme fort des joueurs de la capitale s’appelle Jussi Tapola et il était sur la liste du HCA : « Nous étions sûrement les premiers à le contacter », peste-t-il, rappelant que le HC Ajoie ne peut pas rivaliser avec les deux clubs bernois. Aujourd’hui, le directeur sportif des « jaune et noir » a encore trois candidats en tête… tout devrait se décider ces prochains jours.