Le HC Ajoie lancera sa saison à Zurich

Le HC Ajoie connaît désormais son programme pour la saison 2023-2024 de National League de hockey sur glace. L’exercice débutera, pour le club ajoulot, le vendredi 15 septembre sur la glace de Zurich. Les « Jaune et Noir » disputeront leur premier match à domicile le lendemain face à Davos et termineront la saison régulière à la maison le lundi 4 mars face à ces mêmes Grisons.





Les deux finalistes à la suite !



Le HCA vivra par ailleurs un week-end particulièrement excitant les 22 et 23 septembre avec la réception de Bienne pour le premier derby de la saison le vendredi puis un déplacement le samedi chez le champion en titre Genève, soit les deux derniers finalistes des play-off à la suite ! Les autres derbies face au voisin seelandais sont programmés les 27 octobre et 6 janvier à Bienne et le 17 février à Porrentruy. /comm-jpi