Deux nouveaux Québécois au HC Ajoie

Le HC Ajoie a trouvé ses deux nouveaux joueurs étrangers. Le club jurassien annonce ce mardi les engagements de l’attaquant Daniel Audette et du défenseur Éric Gélinas. Tous deux Canadiens, ils ont signé pour une saison. Ils évoluaient déjà en National League la saison dernière, Audette à Lausanne et Gélinas à Berne.

Daniel Audette a 27 ans. Après avoir fait ses gammes en American Hockey League (AHL), cet attaquant de poche (175cm pour 75kg) a débarqué en Europe en 2020. Depuis, il a déjà joué en Finlande, en Russie, en Suède et à Lausanne (42 matches, 10 buts, 11 assists).

Éric Gélinas a lui un peu plus d’expérience et a goûté à la prestigieuse NHL dans laquelle il a joué 189 matches avec New Jersey Devils et Colorado Avalanche. Ce défenseur de 32 ans possède un gabarit imposant (193cm pour 98kg). Il était sous contrat au CP Berne la saison dernière, mais a pu y disputer « que » 15 matches (0 but, 3 assists) en raison d’une blessure à la hanche qui l’a obligé à être opéré. « Le futur entraîneur ajoulot pourra compter sur eux à leur plein potentiel dès les premières rencontres », assure le HCA dans son communiqué. Le HC Ajoie possède ainsi 7 joueurs étrangers sous contrat, dont 6 Québécois (Philip-Michael Devos, Jonathan Hazen, Frédérik Gauthier, Guillaume Asselin, Daniel Audette et Éric Gélinas) et un Américain (T.J. Brennan). /comm-clo