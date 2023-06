Christian Wohlwend à la tête du HC Ajoie

Le HC Ajoie est désormais sous les ordres de Christian Wohlwend. L’entraîneur canado-suisse de 46 ans a signé avec le HCA pour une saison, avec option pour une saison supplémentaire, annonce ce vendredi après-midi le club de National League de hockey sur glace. Entraîneur du HC Davos ces quatre dernières années, Christian Wohlwend a notamment accédé aux demi-finales des play-offs avec les Grisons. Il a aussi entraîné les équipes nationales suisses U19 et U20 et a été l’entraîneur-assistant de l’équipe nationale entre 2014 et 2022. Le HCA le qualifie ainsi de connaisseur du hockey suisse « sans égal », « grand motivateur et fin tacticien, à la fois humain et académique ». « Je suis très heureux que Christian Wohlwend se soit engagé avec nous. Nous sommes convaincus que son bagage professionnel et sa personnalité font de lui la personne qu’il nous faut aujourd’hui », affirme le directeur sportif du HCA Julien Vauclair. « Je suis très motivé et impatient de démarrer la saison prochaine avec le HC Ajoie. Je remercie le conseil d’administration et Julien Vauclair de m’offrir cette magnifique opportunité », a pour sa part réagi Christian Wohlwend. /comm-mmi