Le HC Ajoie commence avec un festival offensif

Le HC Ajoie a soigné sa finition. L’équipe jurassienne de National League de hockey sur glace a remporté son premier match sous les ordres de son nouvel entraîneur Christian Wohlwend. Elle a battu l’équipe de l’élite allemande de Francfort 7-2 lundi lors de sa première rencontre de préparation dans le cadre du tournoi amical des Hockeyades au Sentier. Les Ajoulots ont rapidement pris les devants grâce à un but de Valentin Pilet après seulement 93 secondes de jeu. Ils ont parfaitement su réagir à l’égalisation adverse survenue juste avant le premier thé en reprenant l’avantage par l’intermédiaire de TJ Brennan. Surpris au retour du vestiaire, le HCA a passé la vitesse supérieure pour faire la différence dans le tiers médian. Il a pris deux longueurs d’avance suite à un doublé de Frédérik Gauthier, avant de s’envoler grâce à deux réussites de Philip-Michaël Devos, capitaine des « jaune et noir » pour l’occasion. Gilian Kohler a scellé le score avant la deuxième sirène. Le HC Ajoie disputera un second match dans cette compétition à la Vallée de Joux. Il affrontera les Tchèques de Vitkovice mercredi à 19h. /emu