Les Suisses du HCA prennent le relais

Le HC Ajoie peut aussi compter sur sa brigade helvétique pour marquer des buts. Il l’a prouvé mardi soir lors de son 3e match estival. Les hockeyeurs de National League ont battu Bâle, pensionnaire de Swiss League, 5-4 à Porrentruy devant plus de 1'500 spectateurs. Les Jurassiens engrangent ainsi un 3e succès en 3 parties de préparation. Si les étrangers ont inscrit 75% des buts « jaune et noir » lors des précédents matches, les Suisses ont rectifié le tir sur la glace ajoulote en marquant tous les buts du HCA. Thibault Frossard (4e 1-0 et 25e 3-3 à 5 contre 4) et Reto Schmutz (17e 2-1 et 47e 5-4 à chaque fois à 5 contre 4) ont signé des doublés, alors que Lilian Garessus (36e 4-4) a aussi fait trembler les filets rhénans. Les hommes de Christian Wohlwend se sont montrés à leur avantage en supériorité numérique en marquant 3 buts sur 7 opportunités.





Que 3 étrangers sur la glace

L’entraîneur jurassien a profité de cette rencontre pour donner l’occasion au 3e gardien Noah Patenaude de défendre les filets jurassiens. Il n’a aligné que 3 étrangers (TJ Brennan, Philip-Michaël Devos et Jonathan Hazen) sur les 7 de l’effectif du HCA. Le portier Tim Wolf et les défenseurs Kevin Fey et Jannik Fischer n’ont pas non plus été inscrits sur la feuille de match. Le HC Ajoie va poursuivre sa préparation vendredi soir à Porrentruy avec la réception des Dragons de Rouen à 18h30. /msc