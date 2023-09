Dernier test manqué pour le HC Ajoie

Le HC Ajoie perd son dernier match de préparation. Les hockeyeurs jurassiens de National League se sont inclinés sur la glace de Fribourg-Gottéron 4-3 samedi après-midi. Mené 2-0 après 27 minutes de jeu à la suite de deux réalisations fribourgeoises en supériorité numérique, le HCA a réduit l’écart à 5 contre 4 grâce à Jonathan Hazen à la 29e. Les Ajoulots ont ensuite été surpris au début du 3e. Fribourg a inscrit le 3-1 14’’ après le coup d’envoi du dernier tiers, une nouvelle fois avec un homme de plus sur la glace. Gilian Kohler a permis au HC Ajoie de revenir au score après un doublé inscrit aux 42e et 48e minutes. L’équipe locale a finalement inscrit le but de la victoire 25’’ après l’égalisation des « jaune et noir ».

Après leur défaite à Zurich mardi dernier, les hommes de Christian Wohlwend concèdent ainsi leur 2e revers de rang face à un homologue de National League. Le HCA boucle sa préparation estivale avec 5 victoires en 7 matches amicaux. Il a désormais les yeux fixés sur la reprise du championnat. Les Ajoulots joueront leur 1re rencontre de National League vendredi prochain contre Zurich à l’extérieur. /fwo