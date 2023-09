Le HC Ajoie vise les play-in

La solidité défensive comme atout, la mentalité comme impératif

Avec les arrivées de Jannick Fischer, Adam Rundqvist, Joel Scheidegger et Eric Gélinas, l’arrière-garde du HC Ajoie s’est particulièrement étoffée durant la trêve estivale. Christian Wohlwend s’en réjouit, lui qui veut se baser sur une défense solide et une équipe disciplinée qui limite les pénalités. « Si on y parvient, on peut régater avec n’importe quelle équipe », clame le nouvel homme fort de la Raiffeisen Arena. L’ancien entraineur du HC Davos assure toutefois qu’il ne veut pas que son équipe se limite à défendre. Il souhaite aussi voir ses couleurs conquérantes devant la cage adverse, notamment en jeu de puissance. A ce propos, le directeur sportif Julien Vauclair estime que le HCA a atteint « une autre dimension en power-play grâce à l’arrivée de Daniel Audette ». Par ailleurs, Christian Wohlwend est bien conscient d’où il a mis les pieds : « Le public est fantastique ici et on doit tout donner pour lui », reconnaît-il, alors que Julien Vauclair veut voit « une équipe qui se bat tous les jours ».