La rentrée « frustrante » du HC Ajoie

Las pour elle, la phalange ajoulote a vu le match définitivement lui filer entre les cannes à l’entame de la période intermédiaire. Une échappée puis un renvoi du portier Tim Wolf contré par un défenseur « jaune et noir » ont permis aux locaux de doubler leur avantage en à peine plus de 2’. « On a montré qu’on pouvait se battre avec Zurich. Malheureusement, on fait quelques erreurs qui nous coutent des buts, surtout trois échappées », appuie encore l’attaquant. On relèvera tout de même qu’Ajoie s’est battu jusqu’au bout et que Gilian Kohler s’est offert un doublé aux côtés du nouveau capitaine Philip-Michaël Devos et de Jonathan Hazen sur la 1re triplette. Assurément, tout n’est pas à jeter au moment de jouer ce samedi le 1er match de la saison devant le public jurassien à Porrentruy lors de la réception de Davos (en direct sur RFJ dès 19h30 avec notre consultant Yann Voillat). /msc