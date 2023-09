Le derby revient enfin au HC Ajoie

Le HC Ajoie trouve enfin la clé pour faire sauter le verrou de son voisin. Il s’est offert le scalp de Bienne 6-5 après les tirs au but vendredi dans le championnat de National League. Ce succès décroché sur la glace de Porrentruy est le 1er du HCA face aux Seelandais depuis son retour dans l’élite du hockey suisse après 8 défaites. Il fallait même remonter au printemps 2008 pour retrouver la trace d’une victoire ajoulote face à Bienne en championnat. Mais cette victoire a tout de même un petit gout amer. Ajoie menait 5-2 au moment de lancer le 3e tiers. « On laisse filer 1 point. On ne peut pas se permettre ça », pestait Jonathan Hazen après la rencontre. Le HCA profite tout de même de ce succès pour gagner 1 rang et occuper la 10e place du classement à 2 points de la 4e.





Des Vouivres virevoltantes…

« On a joué un bon match en général. On a mal commencé la 3e période et ça nous a coûté 1 point », résumait encore l’ailier québécois. Et on ne peut pas lui donner tort. Les Ajoulots ont livré la marchandise durant 40’, emmenés par leur trio en feu du moment Kohler-Devos-Hazen. Sans complexe, le HCA a mené 3-2 à l’issue du 1er tiers puis même 5-2 à la 28e grâce à un doublé de Hazen et des buts de Garessus, Sciaroni et Fey. Il a même trouvé l’ouverture en supériorité numérique, ce qu’il n’avait pas encore su faire cet hiver. Bref, une douce euphorie s’est emparée des travées ajoulotes.