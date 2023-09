La patience de Lilian Garessus

Pas d’objectif de points

Lilian Garessus refuse d’ailleurs de trop s’attarder sur les statistiques. Auteur de son 1er but de l’hiver vendredi lors du derby face à Bienne, l’attaquant avoue ne pas regarder le classement des compteurs. « Depuis que je suis tout petit, je ne me suis jamais fixé d’objectif de points. Je me concentre déjà pour faire les choses le plus juste possible. C’est sûr que ça fait plaisir de marquer un but ou de faire une passe, mais j’ai envie d’abord de bien jouer », lâche-t-il encore. /msc