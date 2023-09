L’esprit revanchard d’Eric Gélinas

« Je n’ai plus aucun tracas »

Touché aux adducteurs puis à la hanche et contraint de se faire opérer l’hiver passé, Eric Gélinas semble avoir tourné la page de ces pépins. « Je me sens super bien, je n’ai plus aucun tracas », rassure-t-il. L’Ontarien veut désormais « se maintenir en santé » et aider le HC Ajoie à gagner. Il refuse de parler de son arrivée dans le Jura comme de la saison de la dernière chance pour lui en Suisse. « Je ne regarde pas aussi loin que ça », lance le défenseur. Son esprit revanchard est, pour l’heure, uniquement concentré sur la venue de Berne à Porrentruy. /msc