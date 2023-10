Le HC Ajoie est en panne offensive

Une légion étrangère pointée du doigt

Les mercenaires doivent être le moteur du HCA, mais ils n’ont inscrit que six des 16 buts jurassiens cette saison, dont quatre pour le seul Jonathan Hazen. « Quand on a sept étrangers, certains sont déjà depuis le début de l’année sur la sellette en étant surnuméraire, ensuite on rechange et puis c’est le jeu des chaises musicales. Il y en a peut-être qui sont plus sereins que d’autres, mais la confiance se gagne en jouant à chaque match », explique notre consultant et ancien attaquant Martin Bergeron.