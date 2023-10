Le grand huit des revers du HC Ajoie

La série de défaites du HC Ajoie semble sans fin. Les Jurassiens ont chuté pour la 8e fois de suite samedi soir dans le championnat de National League. C’est à Zoug que la lanterne rouge a concédé ce nouveau revers, s'inclinant 7-2. Un revers qui a montré, une fois encore, que le HCA traverse bien une crise de confiance et d’efficacité. Il n’a plus empoché le moindre point depuis le 22 septembre et son succès face à Bienne. La troupe de Christian Wohlwend accuse toujours 9 points de retard sur la 12e place. Développement suit. /sdu