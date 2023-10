Trois matches de suspension pour Eric Gélinas

Eric Gelinas devra purger deux matches de suspension supplémentaires. Le défenseur canadien du HC Ajoie a été puni de 3 matches de suspension à la suite de sa charge à la tête contre le Lausannois Ken Jäger vendredi dernier. Les faits étaient survenus à la 2e minute de jeu dans le cadre de cette rencontre de National League de hockey sur glace. Le joueur du HCA a d’ores et déjà purgé un match de suspension samedi face à Zoug. Il doit en outre s'acquitter d'une amende de 5200 francs.

Fabio Arnold rejoint l’infirmerie

L’attaquant ajoulot a dû sortir contre Zoug pour blessure samedi dernier face à Zoug. Il a été touché au haut du corps. Fabio Arnold a passé des examens samedi après le match et ce lundi encore. Il sera absent « entre 4 et 6 semaines » selon le directeur sportif du HCA Julien Vauclair. L’Ajoulot rejoint les attaquants Grégory Sciaroni et Kevin Bozon à l’infirmerie du HCA. /ats-fwo