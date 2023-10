Le HC Ajoie scrute le marché des étrangers

Le vestiaire du HC Ajoie pourrait voir un nouveau visage débarquer ces prochaines semaines. C’est une éventualité que Julien Vauclair n’exclut pas, loin de là. Un 8e étranger pourrait être engagé par la lanterne rouge de National League. « On n’a pas 36'000 solutions aujourd’hui pour améliorer nos prestations. C’est un peu la seule option. Au niveau des joueurs suisses, le marché est totalement sec », explique le directeur sportif du club à la Vouivre. Pour autant, et bien qu’il soit confronté à un manque d’efficacité (4 buts inscrits sur les 5 derniers matches), ce possible engagement ne devrait pas se faire dans l’immédiat. Julien Vauclair réfute le terme de recherche active. « Je reste à l’écoute. On reçoit des dossiers un peu tous les jours », dit-il. Et la série de 8 défaites consécutives au moment de recevoir Zurich ce vendredi soir (en direct sur RFJ dès 19h30) ou la place au classement ne semblent pas être des répulsifs. « Le championnat de Suisse est un championnat très attractif, probablement le plus attractif d’Europe. Ça reste une bonne possibilité pour certains joueurs de se montrer… même à Ajoie et malgré la situation dans laquelle on se trouve », lâche encore Julien Vauclair.