Le jeu du chat et de la souris fatal au HCA

Dominer n’est pas gagner… le HC Ajoie l’a appris à ses dépens, vendredi, en National League de hockey sur glace. Malgré une prestation généreuse, l’équipe jurassienne s’est inclinée 4-3 après les tirs au but contre Bienne à la Tissot Arena. Le HCA a mené deux fois au score dans ce duel, avant d’être dos au mur et d’égaliser à moins de deux minutes de la sirène finale. Malgré cette défaite contre une formation privée de plusieurs cadres, les Jurassiens pourront se consoler avec un nouveau point glané, le cinquième en trois sorties. Ajoie demeure dernier du classement mais revient à quatre unités de Kloten.





Pas capable de tenir le score

Le HC Ajoie a mené au score à deux reprises dans ce duel. Il a d’abord ouvert la marque grâce à Eric Gélinas à 5 contre 4, puis a inscrit le 2-1 par l’intermédiaire de Kevin Bozon. Mais les Ajoulots ne sont pas parvenus à faire douter les Biennois qui ont égalisé respectivement 1’01’’ et 43’’ après avoir encaissé ces réussites. Pire, ce sont les locaux qui ont pris les devants à la 53e minute de jeu sur un but évitable. Or, même mené 3-2, le HCA n'a rien lâché et a été logiquement récompensé par l’égalisation de Frédérik Gauthier à la 59e. Après une prolongation riche en événements mais vierge de buts, la loterie des tirs au but a été favorable aux Seelandais et à l’intenable Finlandais Toni Rajala.





En avant toute…

Le HC Ajoie aura séduit par sa prise de risques dans ce duel. Il a adressé 51 tirs dont 38 cadrés : « Depuis quelques matches, on met davantage de pucks sur le but, on se facilite la vie », explique le défenseur Eric Gélinas. Cette rencontre aura permis à Reto Schmutz de mettre fin à une interminable disette. Après 34 matches sans aucun point, l’ailier jurassien est parvenu à délivrer un assist sur le but de Kevin Bozon : « C’était vraiment un peu dur ces derniers temps pour moi », reconnaît-il. Malgré le revers concédé dans ce derby, les motifs de satisfaction étaient bien présents dans les rangs ajoulots. A confirmer mardi contre Kloten ! /mle