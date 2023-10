Le bon coup du HC Ajoie

Et si le HC Ajoie était enfin lancé dans le championnat de National League ? On peut réellement le croire après la victoire des « jaune et noir » ce mardi soir face à Kloten. Les Jurassiens ont remporté le match du fond de classement 5-2 à Porrentruy. Ils profitent de ce succès pour revenir à 4 unités de l’avant-dernière place des Zurichois, le tout avec 2 matches de moins au compteur. Le HCA s’est appuyé sur son nouvel ailier suédois Dmytro Timashov pour engranger des points dans une 4e partie consécutive. Développement suit. /nje