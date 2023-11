Le 3e assistant du HC Ajoie

Des idées pour le futur

Le HC Ajoie ne dispose que d’un entraîneur-assistant dans ses rangs en la personne de Petteri Nummelin. L’entraîneur des U20 Juha-Pekka Hytönen assume également cette fonction lorsqu’il ne dirige pas la relève ajoulote. Et lorsque le Finlandais est à la bande des jeunes Vouivres, c’est donc l’ancien attaquant d’Ambri, Davos et Berne qui officie. Il fait le lien entre le staff vidéo et l’entraîneur Christian Wohlwend. Mais pas que. « Dès le début, le coach m’a dit que si je voyais quelque chose ou que je devais dire quelque chose à un joueur, il n’y avait aucun problème », se réjouit Gregory Sciaroni. À 34 ans, le Tessinois vit cette expérience pour la 1re fois de sa carrière. « Ça me permet d’être proche de l’équipe », reconnaît celui qui s’est blessé le 26 septembre à Kloten. Et ça lui donne même des idées pour son après-carrière. « J’ai toujours dit que le coaching ne m’intéressait pas mais, depuis deux semaines, c’est quelque chose qui est dans ma tête », avoue-t-il. /msc