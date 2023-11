Le HC Ajoie enrôle le meilleur compteur helvétique de Swiss League

Le HC Ajoie veut encore accroitre sa percussion offensive. Le club jurassien de hockey sur glace annonce vendredi l’engagement de Kyen Sopa jusqu’au terme de la saison de National League. L’attaquant st-gallois de 23 ans est prêté par l’organisation des ZSC Lions. Il évoluait depuis le début de l’exercice avec les GCK Lions où il était le meilleur compteur helvétique de Swiss League avec 10 buts et 8 assists en 17 matches. Auparavant, il a disputé 134 rencontres de National League depuis 2020 sous les couleurs de Berne et Zurich. Il a remporté la Coupe de Suisse en 2021 avec le club de la capitale. « Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir ce jeune joueur talentueux dans notre équipe. Son sens du jeu et l’intensité de son hockey vont contribuer au développement de notre secteur offensif », explique le directeur sportif du HCA Julien Vauclair dans un communiqué. Kyen Sopa est arrivé jeudi soir à Porrentruy. /comm-emu