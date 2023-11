La malédiction du capitaine d'Ajoie

Car oui, en 122 matches de championnat régulier, le joueur qui porte le maillot de capitaine (Hauert/103 matches, Devos/16, Fey/3) n’a jamais fait trembler les filets adverses !

Au-delà de la boutade qui permet de relativiser cette réalité, le Québécois, non sans une certaine émotion dans la voix, reconnait que « la confiance n’est pas parfaite ». « Bien sûr que je doute. Ça me tracasse, avoue Philip-Michaël Devos. C’est la première fois que ça m’arrive dans ma carrière ». Son dernier but, il l’a inscrit le 14 janvier 2023 à Porrentruy contre Berne. Depuis, il a joué 33 matches. « Il ne faut pas cesser d’y croire, ça va venir », positive-t-il.

On ne doute pas que le meilleur attaquant ajoulot de ces neuf dernières années parviendra à retrouver le chemin du filet… et pourquoi pas pour un « gros but ». S’il appelle Jordane Hauert, espérons que ce dernier lui remémorera que c’est avec le « C » sur le maillot qu’il a inscrit, dans le barrage contre La Chaux-de-Fonds, le but qui fut peut-être le plus important de la saison, en prolongation du troisième acte. C’est aussi ça, un capitaine ! /clo