Benjamin Conz de retour au bercail !

C’était dans l’air et c’est désormais officiel : Benjamin Conz portera le maillot du HC Ajoie ces deux prochaines saisons. Le gardien jurassien a signé un contrat de deux ans avec le club « jaune et noir » de National League de hockey sur glace, soit pour les exercices 2024/2025 et 2025/2026. Âgé de 32 ans, Benjamin Conz évolue actuellement au HC Ambrì-Piotta, organisation avec laquelle il terminera la saison en cours.

Le portier jurassien a été formé au sein du Mouvement junior du HCA. Sa venue à Porrentruy sera donc en quelque sorte un retour au bercail. « Benjamin Conz est un gardien talentueux sur lequel nous sommes très contents de pouvoir compter ces deux prochaines saisons. Nous retrouvons le duo qu’il a formé avec Damiano Ciaccio à Ambrì de 2020 à 2022 et sommes convaincus qu’ils nous aideront, ensemble, à gravir les échelons de la National League », commente le directeur technique du HC Ajoie Julien Vauclair dans le communiqué transmis par le club ce mercredi. /comm-rch