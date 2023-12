Le HCA habillé rétro pour le match du 50e

Un match et un tricot pour marquer les 50 ans du HC Ajoie. Les hockeyeurs jurassiens fêteront ce jubilé sur la glace vendredi lors de la venue de Lausanne à Porrentruy dans le cadre du championnat de National League. La date d’anniversaire du club à la Vouivre remonte au 10 mars, alors que la première rencontre officielle avait, elle, été disputée le 17 novembre 1973 face à Corgémont en 2e ligue. Les dirigeants « jaune et noir » ont toutefois choisi cette partie du 1er décembre face aux Vaudois pour marquer le coup. A cette occasion, les joueurs ajoulots vont évoluer avec un maillot spécial : « On essaie de garder la surprise. Il s’agit d’une réplique pratiquement identique du premier maillot du HC Ajoie, on a essayé d’être le plus fidèle possible à la légende. On accueillera aussi les fameux joueurs qui ont disputé la première saison du HCA il y a 50 ans, l’équipe sera presque au complète sur la glace. Le coup d’envoi sera donné par deux invités surprises », confie le directeur administratif du HCA Kimmo Bellmann.