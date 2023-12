Le HC Ajoie mise sur la jeunesse

Deux Taureaux vont débarquer dans le vestiaire des Vouivres. Le HC Ajoie annonce ce mercredi les engagements du défenseur Arno Nussbaumer et de l’attaquant Louis Robin. Les deux hommes rejoindront le Jura l’été prochain en provenance de Zoug. Ils ont signé des contrats de respectivement deux et une saisons avec le HCA. Le club jurassien parle de « deux jeunes talents » dans son communiqué. « Ils disposent déjà d’une solide expérience du haut niveau », souligne le directeur sportif ajoulot. Julien Vauclair entend leur confier « des rôles importants ».





De la National League dans les jambes

Arno Nussbaumer est issu de l’académie zougoise. Il a disputé son 1er match en National League lors de la saison 2020/2021. Âgé de 21 ans, ce Schwytzois compte déjà 45 parties à son actif dans l’élite du hockey suisse, ainsi que 79 rencontres de Swiss League. Il défend actuellement les couleurs du HC La Chaux-de-Fonds via un prêt.

Louis Robin a également effectué un passage au sein de l’académie de Zoug, après avoir fait ses armes à Yverdon et Lausanne. Il a patiné outre-Atlantique lors des deux derniers hivers en ligue de hockey junior majeur du Québec avant de découvrir la National League avec Zoug cette saison. Cet ailier vaudois de 20 ans a inscrit un but et distribué trois assists en 24 matches dans ce championnat 2023/2024. /comm-msc