Guillaume Asselin ne veut pas « faire la baboune »

Se réfugier dans le travail

Le Canadien n’a pas d’explications de la part du staff technique. Il ne cherche pas non plus à en avoir. « C’est le coach qui décide, je ne peux pas le contrôler », se contente-t-il de dire. Guillaume Asselin préfère se concentrer sur la glace et mettre toute son énergie dans les entraînements. « Je veux être prêt le plus possible quand mon numéro sera choisi », souffle-t-il. Et c’est peu dire qu’il piaffe d’impatience : « Je suis quelqu’un qui adore jouer au hockey. Je suis comme un gamin. J’ai juste hâte de rejouer et de faire partie de l’équipe ». L’ailier traverse ces turbulences alors que son contrat se termine à la fin de la saison. « C’est frustrant mais je ne peux pas le contrôler. J’aimerais me montrer. Je sais ce que je vaux. Je ne pense pas qu’il y a beaucoup de gens qui scorent 20 buts dans cette ligue », lance-t-il encore en référence aux 18 réussites signées l’hiver passé. Cette saison, le compteur de Guillaume Asselin est pour l’heure bloqué sur 2 buts et 4 assists en 15 matches. /msc