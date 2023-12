Valentin Pilet rempile pour deux saisons au HC Ajoie

Le HC Ajoie compte sur Valentin Pilet. Le club jurassien de National League de hockey sur glace annonce ce mercredi après-midi la prolongation de contrat de deux ans du défenseur vaudois. Le joueur de 26 ans a signé une entente jusqu’en 2026. Il est arrivé au HCA l’an dernier en provenance du HC Viège. En 75 matches sous le maillot « jaune et noir », Valentin Pilet a inscrit sept points, un but et six assists. /comm-nmy