Le triste refrain des reprises du HC Ajoie

« Beaucoup d’efforts pour rien du tout »

« On a mieux joué dans le dernier tiers », poursuit l’ailier ajoulot. Et cette montée en puissance a été accompagnée d’une baisse de régime des visiteurs. Dès lors, les hommes de Christian Wohlwend ont multiplié les présences en zone offensive. Dmytro Timashov a régalé l’assistance d’un but plein de technique et de sang-froid à la 51e pour redonner espoir à ses couleurs. Ajoie a même eu deux power-play pour égaliser, en vain, se heurtant à un très bon Berra dans la cage adverse et jouant d’un peu de malchance. « C’est frustrant de perdre encore d’un but. Au final, c’est beaucoup d’efforts pour rien du tout », conclut Gilian Kohler. Il faudra pourtant redoubler d’efforts pour conclure l’année sur une note positive jeudi à Berne puis samedi à Lugano. /msc