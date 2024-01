Le retour au jeu de Sarah Forster

Neuf mois qu’elle n’avait plus chausser les patins. Sarah Forster a signé son retour sur glace. La Jurassienne a rejoint Berne dans le championnat de Women’s League, la Ligue A féminine. Elle s’y est engagée jusqu’à la fin de la saison. La défenseure a retrouvé la compétition le week-end dernier lors d’un match à Lugano. Elle s’est illustrée en inscrivant un but et deux assists, dont une passe décisive pour la Franc-Montagnarde Jade Surdez. L’effectif bernois compte une 3e Jurassienne dans ses rangs en la personne de Cindy Joray.

Sarah Forster n’avait plus disputé la moindre rencontre depuis avril dernier et le championnat du monde féminin. Elle a joué le dernier hiver aux Etats-Unis avec les Metropolitan Riveters. /comm-msc