Trois joueurs du HC Ajoie à La Chaux-de-Fonds

Le HC Ajoie envoie trois joueurs à La Chaux-de-Fonds. La formation jurassienne de National League de hockey sur glace a annoncé ce samedi dans un communiqué le transfert immédiat de son attaquant Gilian Kohler. Il évoluera dans le club de Swiss League jusqu’à la fin de la saison. Le joueur de 23 ans a inscrit 8 points en 28 rencontres cette saison avec le club ajoulot.

Steven Macquat et Bastien Pouilly vont eux prendre du temps de jeu dans la cité horlogère. L’attaquant et le défenseur sont prêtés par le HCA jusqu’au terme de la saison régulière de Swiss League. Les deux hommes de 27 ans « y disposeront de davantage de temps de jeu et pourront être rappelés par le HC Ajoie en cas de besoin ». Cette saison, ils ont tous les deux marqué un point dans le championnat de National League. Les trois joueurs pourront jouer dès ce samedi soir avec La Chaux-de-Fonds contre Thurgovie. /comm-fwo