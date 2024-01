Christian Wohlwend va poursuivre l’aventure au HC Ajoie

Le HC Ajoie mise sur la continuité. Selon une information du Quotidien jurassien confirmée à notre rédaction par le directeur sportif du club Julien Vauclair, l’option de prolongation d’une saison qui figurait dans le contrat de Christian Wohlwend a été activée. Le Grison de 47 ans sera donc encore à la barre du club ajoulot de National League de hockey sur glace lors du prochain exercice. « On est satisfaits de son travail et il est content de l’évolution de l’équipe », a déclaré Julien Vauclair à notre rédaction. « On se retrouve sur les idées, sur la façon dont on veut jouer et sur la suite », renchérit-il, ajoutant encore que Christian Wohlwend a « un réseau de joueurs très intéressant », notamment en ce qui concerne les jeunes talents helvétiques.

De son côté, l'ancien entraîneur du HC Davos avait déclaré à RFJ qu'il se plaisait dans le Jura et que sa famille s'y sentait bien également. Il se projette avec beaucoup de conviction vers l'avenir. /mle