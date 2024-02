Le HC Ajoie reste à quai au bord du Léman

Le match des peluches n’a pas redonné le sourire au HC Ajoie dans le championnat de National League. Il a subi la loi de Genève 5-2 samedi soir sur la glace lémanique. Malgré six attaquants étrangers et de nombreuses occasions, les hockeyeurs jurassiens ont à nouveau manqué de réalisme et n’ont pas su éviter un 6e revers consécutif. Ils tenteront de casser cette spirale négative ce dimanche soir déjà lors de la réception de Lugano. Développement suit. /nje