Le HC Ajoie privé de deux défenseurs

La reprise ne se fera pas au complet pour le HC Ajoie. Les Jurassiens se mesurent à Genève ce mardi soir à 19h45 dans le championnat de National League de hockey sur glace (en direct sur RFJ dès 19h30). Pour cette rencontre à Porrentruy, les « jaune et noir » ne pourront pas compter sur Joel Scheidegger et Jannik Fischer. Les deux défenseurs ont été touchés avant la dernière pause internationale de la saison. Ils souffrent de blessures « au bas du corps », selon un communiqué du HCA publié mardi matin. Le club estime leurs absences à une dizaine de jours. Jannik Fischer a déjà manqué le dernier match face à Lugano. Ajoie doit également toujours composer sans Adam Rundqvist. L’attaquant, qui peut également jouer en défense, a repris l’entraînement et devrait retrouver la compétition la semaine prochaine. /comm-msc