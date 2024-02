Jonathan Hazen recherche l’étincelle

« C’est un moment difficile pour moi. » Jonathan Hazen ne se cache pas au moment d’évoquer son état de forme. Le buteur du HC Ajoie ne trouve plus, ou presque, le chemin du but depuis le début de la nouvelle année. Il a allumé la lampe rouge à deux reprises en 12 matches, contre 12 buts en 30 parties de septembre à décembre. « J’ai des occasions de lancer et je ne tire pas. J’essaie de trouver une manière d’amener de l’offensive mais je n’ai pas d’étincelle en ce moment et c’est difficile », glisse l’ailier au moment d’aller défier Langnau ce vendredi soir avec le HCA dans le championnat de National League. « Je ne peux pas me reprocher que je ne travaille pas. Je crée des chances mais c’est compliqué. Honnêtement, je me sens quand même bien », dit-il en toute transparence.